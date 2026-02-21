J’en reviens pas

Depuis deux semaines, les Jeux d’hiver de Milan battent leur plein et beaucoup de journalistes et chroniqueurs ont notamment été envoyés sur place en Italie pour couvrir l'événement.

On présente aussi à la télévision des émissions à longueur de journée au sujet des compétitions avec un grand nombre d’intervenants.

Même si l’événement est important, est-ce que trop de ressources ont été dépensées pour la couverture des Jeux de Milan ?

Écoutez les collaborateurs de l’émission Signé Lévesque, samedi, au micro de Denis Lévesque.