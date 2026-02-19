 Aller au contenu
Jeux de Milan
Finale de hockey féminin

Le Canada s'incline 2-1 en prolongation

par 98.5 | Modifié le 19 février 2026 à 16:45

Megan Keller déjoue Ann-Renée Desbiens en prolongation. / PC/Nathan Denette

Un but de Megan Keller en prolongation a empêché le Canada de conserver son titre des Jeux d'hiver et permis aux États-Unis de l'emporter 2-1, jeudi, en finale du tournoi de hockey féminin des Jeux de Milan.

Lancée sur le flanc gauche, Keller a habilement déjoué la défenseure Claire Thompson avant de tromper Ann-Renée Desbiens d'un tir qu'elle a partiellement touché au passage, mais pas assez pour l'empêcher de glisser dans le filet.

Kristin O'Neill avait donné les devants au Canada en début de deuxième période, lors d'un désavantage numérique, mais Hilary Knight avait crée l'égalité en fin de troisième période lorsque les Américaines attaquaient à six contre cinq.

La médaille d'argent du Canada se veut la 15e du pays à ces Jeux d'hiver.

