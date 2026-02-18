Suzuki, Binnington, Marner

Le Canada a vaincu la Tchéquie 4-3 en prolongation, mercredi, lors des quarts de finale du tournoi masculin de hockey.
Écoutez le descripteur des matchs des Canadiens, Martin McGuire, commenter la victoire du Canada contre la Tchéquie aux Jeux de Milan.
Les sujets discutés
- Le Canada s'impose contre la Tchéquie en prolongation;
- La blessure à Sidney Crosby a changé l'allure du match;
- L'apport de Nick Suzuki avec le but égalisateur;
- «Les choix du Canada sont tombés en place»;
- Mitch Marner, le mal-aimé à Toronto, tranche le débat;
- Les Tchèques ont inscrit un but avec six ou sept patineurs sur la patinoire;
- Est-ce que Crosby va disputer le match de demi-finale?