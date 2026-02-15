Pour dépasser les Américains au classement

L’équipe de hockey canadienne affrontera la France dimanche aux Jeux de Milan.

Si Sidney Crosby et ses coéquipiers ont beaucoup de chances de l’emporter, le vrai défi réside dans le nombre de points que les joueurs pourront ajouter à leur fiche.

Ils doivent obtenir une meilleure marque que l’équipe américaine, pour prendre les devants dans le classement aux Jeux d’hiver et amorcer la suite de la compétition en tête.

