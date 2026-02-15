Vidéo à caractère raciste

À l’occasion de sa revue de presse, dimanche, la journaliste Caroline Bertrand revient sur les réactions de l’ancien président américain Barack Obama après la publication d’une vidéo où on pouvait le voir avec sa femme transformés en singes sur le compte de Donald Trump.

Si la vidéo a depuis été retirée des médias sociaux, le président américain a refusé de présenter des excuses.

Écoutez la journaliste Caroline Bertrand lors de sa revue de presse, dimanche, au micro de Denis Lévesque.

