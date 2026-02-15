Le tour des régions

 Aller au contenu
Série hommage: le Cirque du Soleil signe pour dix ans de plus à Trois-Rivières

par 98.5

0:00
5:53

Entendu dans

Signé Lévesque

le 15 février 2026 08:54

Avec

Alexis Samson
Alexis Samson
Philippe Villeneuve
Philippe Villeneuve

et autres

Le Cirque du Soleil a prolongé son contrat avec l’amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières pour dix ans de nouveaux spectacles de sa série hommage. / Jean-Sébastien Désilet / La Presse Canadienne

Le Cirque du Soleil a prolongé son contrat avec l’amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières pour dix ans de nouveaux spectacles de sa série hommage.

Présentés tous les étés, ces représentations uniques à la scène de Trois-Rivières mettent en avant un groupe, un artiste ou une personnalité québécoise.

Après les Cowboys Fringants, Beau Dommage, Guy Lafleur ou encore Rock et Belles Oreilles, c’est l’œuvre de Jean Leloup qui sera au centre de la mise en scène cet été.

Écoutez l’animateur du 106,9 Mauricie Alexis Samson ainsi que Philippe Villeneuve pour le 104,7 Outaouais, dimanche, à l’émission de Denis Lévesque.

