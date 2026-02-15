Le tour des régions

Le Cirque du Soleil a prolongé son contrat avec l’amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières pour dix ans de nouveaux spectacles de sa série hommage.

Présentés tous les étés, ces représentations uniques à la scène de Trois-Rivières mettent en avant un groupe, un artiste ou une personnalité québécoise.

Après les Cowboys Fringants, Beau Dommage, Guy Lafleur ou encore Rock et Belles Oreilles, c’est l’œuvre de Jean Leloup qui sera au centre de la mise en scène cet été.

