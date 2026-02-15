À l’épreuve des bosses parallèles

Après avoir remporté l’argent à l’épreuve des bosses plus tôt cette semaine, Mikaël Kingsbury a été le meilleur en bosses parallèles, ce qui lui a permis de décrocher la première médaille d’or de la délégation canadienne.
Une victoire que le bosseur attendait beaucoup et qui lui permet de décrocher une cinquième médaille en carrière aux Jeux d’hiver.
Il devient aussi le premier athlète à obtenir le titre aux bosses parallèles, une épreuve qui a fait son apparition cette année à Milan.
Écoutez le journaliste Philippe Bonneville, qui est sur place aux Jeux de Milan, faire le récit des événements, dimanche.
«Il est de loin le meilleur skieur de l'histoire, pas juste du Canada, du monde entier. Et ça, ce n'est pas mon opinion personnelle, c'est la vérité. Il est le meilleur skieur de tous les temps sur la planète. C'est quand même incroyable ce Québécois, ce qu'il a pu faire au cours de sa carrière.»
Autre sujet abordé
- Émotion après la médaille de bronze de Laurent Dubreuil au courte piste.