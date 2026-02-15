À l’épreuve des bosses parallèles

Après avoir remporté l’argent à l’épreuve des bosses plus tôt cette semaine, Mikaël Kingsbury a été le meilleur en bosses parallèles, ce qui lui a permis de décrocher la première médaille d’or de la délégation canadienne.

Une victoire que le bosseur attendait beaucoup et qui lui permet de décrocher une cinquième médaille en carrière aux Jeux d’hiver.

Il devient aussi le premier athlète à obtenir le titre aux bosses parallèles, une épreuve qui a fait son apparition cette année à Milan.

Écoutez le journaliste Philippe Bonneville, qui est sur place aux Jeux de Milan, faire le récit des événements, dimanche.