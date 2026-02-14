 Aller au contenu
Politique
Malgré les soubresauts américains

Une relation toute spéciale entre les Québécois et Cuba

par 98.5

0:00
9:27

Entendu dans

Signé Lévesque

le 14 février 2026 11:27

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Christian Dufour
Christian Dufour
Une relation toute spéciale entre les Québécois et Cuba
Christian Dufour / Cogeco Média

Que ce soit leur côté artistique très développé ou encore leur amabilité, le chroniqueur Christian Dufour aborde la relation particulière qu'on les Québécois avec les Cubains.

Malgré les crises importantes entre le régime cubain et celui des États-Unis, les Québécois «ordinaires» ont maintenu de bonnes relations avec l'île d'Amérique centrale, souligne Christian Dufour.

Écoutez le chroniqueur politique commenter le sujet, samedi au micro de Denis Lévesque.

«Ça fait 50 ans que les Québécois ordinaires, en fait, vont en grand grand nombre passer des vacances à Cuba dans les tout inclus.»

Chrsitian Dufour

Vous aimerez aussi

«Milliard va avoir un premier test de leadership avec son caucus» -Luc Ouellet
Le Québec maintenant
«Milliard va avoir un premier test de leadership avec son caucus» -Luc Ouellet
0:00
10:26
Air Transat va cesser ses vols vers les États-Unis: «La demande a chuté»
La commission
Air Transat va cesser ses vols vers les États-Unis: «La demande a chuté»
0:00
13:22

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Signé Lévesque

Voir tout
Équipe canadienne de hockey: «Je trouve quand même qu'on se tire bien d'affaire»
Rattrapage
Jeux en Italie
Équipe canadienne de hockey: «Je trouve quand même qu'on se tire bien d'affaire»
Honorée aux Victoires de la musique: «C'est la fin», dit Nana Mouskouri
Rattrapage
Carrière exceptionnelle
Honorée aux Victoires de la musique: «C'est la fin», dit Nana Mouskouri
Saint-Valentin: une fête dont s'est emparée l'industrie du chocolat
Rattrapage
Une célébration qui s'est capitalisée
Saint-Valentin: une fête dont s'est emparée l'industrie du chocolat
3e lien: «Les gens de Québec ne sont pas tous des caves» -Myriam Ségal
Rattrapage
Les élites montréalaises sont-elles méprisantes?
3e lien: «Les gens de Québec ne sont pas tous des caves» -Myriam Ségal
Comment maintenir une bonne communication au sein de son couple?
Rattrapage
Élément clé pour garder l'amour bien en vie
Comment maintenir une bonne communication au sein de son couple?
Un Brésilien médaillé d'or au slalom géant des Jeux
Rattrapage
Une première pour le pays d'Amérique du Sud
Un Brésilien médaillé d'or au slalom géant des Jeux
Voici la liste des chansons d'amour préférées de vos animateurs
Rattrapage
Saint-Valentin
Voici la liste des chansons d'amour préférées de vos animateurs
Partielle à Terrebonne: «La libérale n'a jamais été élue» selon la Cour suprême
Rattrapage
Les Terrebonniens vont retourner aux urnes
Partielle à Terrebonne: «La libérale n'a jamais été élue» selon la Cour suprême
Le bruit des drones gêne certains athlètes aux Jeux de Milan
Rattrapage
Une nouvelle réalité de tournage
Le bruit des drones gêne certains athlètes aux Jeux de Milan
Des patineurs de l'Estrie tirent leur épingle des Jeux de Milan
Rattrapage
Les Québécois s'illustrent
Des patineurs de l'Estrie tirent leur épingle des Jeux de Milan
«Veux-tu être mon 3e lien?»: Québec solidaire se gâte pour la Saint-Valentin
Rattrapage
Communication politique
«Veux-tu être mon 3e lien?»: Québec solidaire se gâte pour la Saint-Valentin
Le biathlète norvégien qui a trompé sa conjointe a gagné une deuxième médaille
Rattrapage
Il n'a pas remis de l'huile sur le feu
Le biathlète norvégien qui a trompé sa conjointe a gagné une deuxième médaille
Charlotte Cardin encensée aux Victoires de la musique en France
Rattrapage
Artiste féminine de l'année
Charlotte Cardin encensée aux Victoires de la musique en France
«En 2026, si ton ordinateur va bien c'est probablement signe qu'il est infecté»
Rattrapage
Québec veut rapatrier nos données
«En 2026, si ton ordinateur va bien c'est probablement signe qu'il est infecté»