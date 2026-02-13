Disqualifié en raison des images sur son casque

Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a statué vendredi qu'il rejetait l'appel de l'athlète l’Ukrainien Vladislav Heraskevych, disqualifié des compétitions de skeleton des Jeux de Milan pour avoir refusé de changer de casque, alors que le sien portait des images d'athlètes tués dans le contexte de la guerre avec la Russie.

Comment procède le Tribunal arbitral du sport (TAS) pour prendre des décisions dans ce genre de situation?

Écoutez Patrice Brunet, avocat, décortiquer le tout, vendredi, au micro du chroniqueur sportif Meeker Guerrier.