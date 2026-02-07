Histoire troublante

L’animatrice vedette de NBC, Savannah Guthrie, est toujours à la recherche de sa mère, Nancy Guthrie, kidnappée il y a sept jours.

Une récompense de 50 000 dollars américains a été promise à ceux qui auraient des informations sur cette disparition suspecte.

Les recherches pour retrouver la femme de 84 ans sont pénalisées par l'envoi de fausses informations générées à partir de l’intelligence artificielle.

Écoutez le chroniqueur culturel Stéphane Leclair revenir sur cette affaire, samedi, au micro de Jean-François Baril.