Nouvelles en rafales

Des manifestations pour dénoncer la fin du Programme d'expérience québécoise (PEQ) prendront place samedi, un peu partout au Québec.
Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez en discuter lors du segment Nouvelles en rafale, vendredi, à l'émission La commission.
«On attend quoi pour bouger, pour revenir en arrière? C'est ce que tous les gens au Québec demandent. On a besoin de travailleurs étrangers, notre économie en dépend. Il y a juste eux, on a l'impression qui ne voient pas ce qu'on voit.»