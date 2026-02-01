Dossier spécial

URBANIA présente cette semaine un micromagazine qui met les personnes centenaires à l’honneur.

À travers plusieurs témoignages, on voyage dans le temps et on en apprend plus sur leur vision de la vie, de la famille et de la mort.

Les centenaires représentent une partie de plus en plus large de la société alors que leur nombre est en constante évolution.

