Le président américain Donald Trump a appelé d'autres pays à envoyer des navires de guerre pour sécuriser le détroit d'Ormuz, où transite 20 % de la production mondiale de pétrole.

Écoutez la journaliste Caroline Bertrand en discuter, dimanche, lors de sa revue de presse au micro de Denis Lévesque.

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