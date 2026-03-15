Le président américain Donald Trump a appelé d'autres pays à envoyer des navires de guerre pour sécuriser le détroit d'Ormuz, où transite 20 % de la production mondiale de pétrole.
Écoutez la journaliste Caroline Bertrand en discuter, dimanche, lors de sa revue de presse au micro de Denis Lévesque.
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