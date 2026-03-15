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Société
Revue de presse

Détroit d'Ormuz : Trump demande à des pays d'envoyer des navires de guerre

par 98.5

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 15 mars 2026 08:12

Avec

Caroline Bertrand
Caroline Bertrand
Denis Lévesque
Denis Lévesque
Détroit d'Ormuz : Trump demande à des pays d'envoyer des navires de guerre
Le président américain Donald Trump a appelé d'autres pays à envoyer des navires de guerre pour sécuriser le détroit d'Ormuz, où transite 20 % de la production mondiale de pétrole. / Mark Schiefelbein / The Associated Press

Le président américain Donald Trump a appelé d'autres pays à envoyer des navires de guerre pour sécuriser le détroit d'Ormuz, où transite 20 % de la production mondiale de pétrole. 

Écoutez la journaliste Caroline Bertrand en discuter, dimanche, lors de sa revue de presse au micro de Denis Lévesque.

Aussi dans cette revue de presse :

  • BBC : Une jeune femme accuse Instagram et YouTube d'avoir délibérément conçu des plateformes qui créent des dépendances.
  • CNN : Des applications qui prêtent de l'argent pour payer les loyers 

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