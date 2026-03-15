Actualités sportives

Les Canadiens de Montréal se sont inclinés par la marque de 4-2 samedi soir face aux Sharks de San José.
Écoutez le chroniqueur sportif Jean-François Baril brosser le portrait de cette rencontre, dimanche, au micro de Denis Lévesque.
Les Canadiens de Montréal se sont inclinés par la marque de 4-2 samedi soir face aux Sharks de San José.
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