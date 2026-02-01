À l’occasion de sa revue de presse, Stéphane Boucher aborde la décision de la Colombie-Britannique de mettre fin à son projet pilote de décriminalisation de certaines drogues dures, trois ans après son lancement.
Cette mesure, qui permettait aux adultes de posséder jusqu’à 2,5 grammes de substances sans crainte de poursuites, visait à freiner la crise des opioïdes, mais n’a pas produit les résultats escomptés.
Écoutez la revue de presse du journaliste Stéphane Boucher, dimanche, à l’émission Signé Lévesque.
Autres sujets abordés
- Les conservateurs votent pour le définancement de Radio-Canada et contre les thérapies de conversion;
- Clarification sur l’utilisation de la voie réservée de l’autoroute des Laurentides à Mirabel;
- Des mesures sanitaires semblables à celles de la COVID pendant le Moyen Âge;
- Surproduction de patates en Allemagne.