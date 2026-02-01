À l’occasion de sa revue de presse, Stéphane Boucher aborde la décision de la Colombie-Britannique de mettre fin à son projet pilote de décriminalisation de certaines drogues dures, trois ans après son lancement.

Cette mesure, qui permettait aux adultes de posséder jusqu’à 2,5 grammes de substances sans crainte de poursuites, visait à freiner la crise des opioïdes, mais n’a pas produit les résultats escomptés.

Écoutez la revue de presse du journaliste Stéphane Boucher, dimanche, à l’émission Signé Lévesque.

