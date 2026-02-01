 Aller au contenu
Société
Le tour des régions

Fermeture de l’accès américain: la bibliothèque de Stanstead dans le trouble

Fermeture de l’accès américain: la bibliothèque de Stanstead dans le trouble
La bibliothèque de Stanstead construite sur la frontière américiane. / Toby Talbot / Tha Associated Press

La visite de la responsable de la sécurité intérieure des États-Unis, Kristi Noem, à la bibliothèque de Stanstead il y a quelques mois a toujours des répercussions en Estrie.

Cette dernière a entraîné la fermeture de l’accès américain qui se trouvait directement dans la bibliothèque, ce qui a nécessité des travaux de 60 000 dollars.

Une campagne de sociofinancement a aussi été organisée pour aider les responsables de l’endroit à lever les fonds nécessaires.

Écoutez l’animateur du 107,7 Estrie Jean-Sébastien Hammal et Philippe Villeneuve pour le 104,7 Outaouais, dimanche, au micro de Denis Lévesque.

Autre sujet abordé

  • Des proches du couple de Gatineau retrouvé mort en République dominicaine contestent la version officielle de décès naturels.

