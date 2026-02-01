Le tour des régions

La visite de la responsable de la sécurité intérieure des États-Unis, Kristi Noem, à la bibliothèque de Stanstead il y a quelques mois a toujours des répercussions en Estrie.
Cette dernière a entraîné la fermeture de l’accès américain qui se trouvait directement dans la bibliothèque, ce qui a nécessité des travaux de 60 000 dollars.
Une campagne de sociofinancement a aussi été organisée pour aider les responsables de l’endroit à lever les fonds nécessaires.
Autre sujet abordé
- Des proches du couple de Gatineau retrouvé mort en République dominicaine contestent la version officielle de décès naturels.