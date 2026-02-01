Déconnexion forcée

Les journalistes de La Presse ont enquêté sur l’omniprésence des téléphones cellulaires et les défis qu’ont les adultes et les adolescents à se déconnecter des écrans.

Ils ont notamment suivi un groupe de jeunes invités à se passer de téléphones pendant dix jours dans une école en France. Il sont aussi partis en Suède, où le gouvernement commence à s’intéresser à l’impact de l’utilisation des écrans.

Écoutez Tristan Péloquin et Camille Dauphinais-Pelletier, journalistes à La Presse, revenir sur le sujet, dimanche, au micro de Denis Lévesque.