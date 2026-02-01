 Aller au contenu
Société
Déconnexion forcée

Témoignages de ceux qui arrivent à vivre sans cellulaire

par 98.5

0:00
8:00

Entendu dans

Signé Lévesque

le 1 février 2026 09:46

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Témoignages de ceux qui arrivent à vivre sans cellulaire
Les journalistes de La Presse ont enquêté sur l’omniprésence des téléphones cellulaires et les défis qu’ont les adultes et les adolescents à se déconnecter des écrans. / Xavier Lorenzo / Adobe Stock

Les journalistes de La Presse ont enquêté sur l’omniprésence des téléphones cellulaires et les défis qu’ont les adultes et les adolescents à se déconnecter des écrans.

Ils ont notamment suivi un groupe de jeunes invités à se passer de téléphones pendant dix jours dans une école en France. Il sont aussi partis en Suède, où le gouvernement commence à s’intéresser à l’impact de l’utilisation des écrans.

Écoutez Tristan Péloquin et Camille Dauphinais-Pelletier, journalistes à La Presse, revenir sur le sujet, dimanche, au micro de Denis Lévesque.

«Il y a un jeune à qui j'ai parlé là-bas en France, qui me disait: "Ça fait du bien parce que je me rends compte que les réseaux sociaux me grillent le cerveau". C'est le terme qu'il a utilisé, puis c'est à force d'écouter des vidéos à la chaîne. Ce petit garçon-là disait que cette pause-là lui avait fait vraiment beaucoup de bien. Il était ressorti, il avait commencé à faire du sport, à revoir des gens…»

Camille Dauphinais-Pelletier

