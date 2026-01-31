Droit de la presse bafoué

Le journaliste et présentateur de CNN Don Lemon a été arrêté après qu’il a participé à une manifestation contre la police de l’immigration au Minnesota.

Il est accusé de complot en vue de violer les droits constitutionnels et de violation d’une loi qui interdit le recours à la force ou à des menaces pour empêcher délibérément une personne d'exercer son droit à la liberté de religion.

Don Lemon assure qu’il était pourtant en train de faire son travail en couvrant un rassemblement.

Plusieurs voix s’indignent face à cette arrestation et dénoncent des violations de la liberté de la presse.

Écoutez le chroniqueur Frédéric Bérard commenter la situation, samedi, au micro de Denis Lévesque.

Selon lui, cette arrestation est une preuve que la liberté de la presse est en recul aux États-Unis.