Le lancement du film de la Première dame américaine, Melania Trump, ne rencontre pas le succès escompté et fait beaucoup réagir sur les médias sociaux.

Alors que le président américain prône que c'est le meilleur documentaire jamais créé, plusieurs cinémas affichent des salles vides lors de sa projection.

Écoutez la chronique réseaux sociaux du chroniqueur Frédéric Labelle, samedi, au micro de Denis Lévesque.

Autres sujets abordés