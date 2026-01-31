 Aller au contenu
Le film de Melania Trump déclenche «un festival de moqueries»

par 98.5

Entendu dans

Signé Lévesque

le 31 janvier 2026 08:45

Avec

Frédéric Labelle
Frédéric Labelle
Denis Lévesque
Denis Lévesque
Le film de Melania Trump déclenche «un festival de moqueries»
Frédéric Labelle / Cogeco Média

Le lancement du film de la Première dame américaine, Melania Trump, ne rencontre pas le succès escompté et fait beaucoup réagir sur les médias sociaux.

Alors que le président américain prône que c'est le meilleur documentaire jamais créé, plusieurs cinémas affichent des salles vides lors de sa projection.

Écoutez la chronique réseaux sociaux du chroniqueur Frédéric Labelle, samedi, au micro de Denis Lévesque.

Autres sujets abordés

  • La France avance vers l’interdiction des réseaux sociaux pour les adolescents;
  • Des couteaux du Dollarama popularisés sur TikTok.

