L’école Val-Mauricie de Shawinigan a été forcée d’annuler un voyage scolaire à Cuba en raison des problèmes d'approvisionnement et de la situation politique.

Le centre de services scolaire de la région explique que l'annulation est aussi reliée à un récent avis du gouvernement du Canada qui conseille à la population de faire preuve d’une grande prudence pour les voyages dans cette région.

Écoutez les animateurs Alexis Samson du 106,9 Mauricie et Dominick Fortin du 95,7 KYK, pour le tour des régions, samedi, à l’émission Signé Lévesque.

Au Saguenay, la vérificatrice générale ordonne que l’ancien directeur général de la Société de transport du Saguenay soit réembauché après son licenciement en 2021.