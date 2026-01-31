 Aller au contenu
Société
Le tour des régions

Un voyage scolaire annulé en raison des tensions politiques à Cuba

par 98.5

0:00
5:38

Entendu dans

Signé Lévesque

le 31 janvier 2026 09:03

Avec

Alexis Samson
Alexis Samson
Dominick Fortin
Dominick Fortin

et autres

Un voyage scolaire annulé en raison des tensions politiques à Cuba
Denis Lévesque / Cogeco Média

L’école Val-Mauricie de Shawinigan a été forcée d’annuler un voyage scolaire à Cuba en raison des problèmes d'approvisionnement et de la situation politique.

Le centre de services scolaire de la région explique que l'annulation est aussi reliée à un récent avis du gouvernement du Canada qui conseille à la population de faire preuve d’une grande prudence pour les voyages dans cette région.

Écoutez les animateurs Alexis Samson du 106,9 Mauricie et Dominick Fortin du 95,7 KYK, pour le tour des régions, samedi, à l’émission Signé Lévesque.

Au Saguenay, la vérificatrice générale ordonne que l’ancien directeur général de la Société de transport du Saguenay soit réembauché après son licenciement en 2021.

Vous aimerez aussi

Le Parti conservateur réaffirme son soutien envers Pierre Poilievre.
Signé Lévesque
Le Parti conservateur réaffirme son soutien envers Pierre Poilievre.
0:00
5:47
«Cette semaine, ça a été la pire séquence pour le REM»
Signé Lévesque
«Cette semaine, ça a été la pire séquence pour le REM»
0:00
6:53

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Signé Lévesque

Voir tout
«Une déconnexion entre les militants conservateurs et l'électorat en général»
Rattrapage
Vote de confiance pour Pierre Poilievre
«Une déconnexion entre les militants conservateurs et l'électorat en général»
Les options végétariennes bientôt obligatoires dans nos institutions?
Rattrapage
Pour des raisons environnementales
Les options végétariennes bientôt obligatoires dans nos institutions?
Est-ce que les réseaux sociaux mettent trop de pression sur les parents?
Rattrapage
Image de la famille parfaite
Est-ce que les réseaux sociaux mettent trop de pression sur les parents?
«On a l’impression d’être dans une fiction, pas un documentaire»
Rattrapage
Film de Melania Trump
«On a l’impression d’être dans une fiction, pas un documentaire»
Après des problèmes de voix, Bruno Pelletier reprend sa tournée
Rattrapage
En spectacle partout au Québec
Après des problèmes de voix, Bruno Pelletier reprend sa tournée
Arrestation d’un journaliste au Minnesota: «Une mascarade à n’en plus finir»
Rattrapage
Droit de la presse bafoué
Arrestation d’un journaliste au Minnesota: «Une mascarade à n’en plus finir»
Bientôt le cap des 90 points pour Nick Suzuki?
Rattrapage
Prouesses du Tricolore
Bientôt le cap des 90 points pour Nick Suzuki?
Macaulay Culkin rend hommage à l’actrice Catherine O’Hara
Rattrapage
Décédée à l'âge de 71 ans
Macaulay Culkin rend hommage à l’actrice Catherine O’Hara
Le film de Melania Trump déclenche «un festival de moqueries»
Rattrapage
Réseaux sociaux
Le film de Melania Trump déclenche «un festival de moqueries»
«Ce qui est important, c'est de convaincre la population canadienne»
Rattrapage
Pierre Poilievre soutenu par son parti
«Ce qui est important, c'est de convaincre la population canadienne»
Dossier Epstein: «Le président Trump essaye d’acheter du temps»
Rattrapage
Politique américaine
Dossier Epstein: «Le président Trump essaye d’acheter du temps»
Folichoneries: un film qui fait voir les couples ouverts différemment
Rattrapage
Cinéma québécois
Folichoneries: un film qui fait voir les couples ouverts différemment
Match décisif pour les Canadiens contre les Sabres
Rattrapage
Côte à côte au classement
Match décisif pour les Canadiens contre les Sabres
«Cette semaine, ça a été la pire séquence pour le REM»
Rattrapage
Le service perturbé à plusieurs reprises
«Cette semaine, ça a été la pire séquence pour le REM»