Société
Du XVIe siècle à aujourd’hui

Le botox utilisé depuis toujours pour lisser les rides

par 98.5

0:00
8:58

Entendu dans

Signé Lévesque

le 31 janvier 2026 10:21

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Laurent Turcot
Laurent Turcot
Le botox utilisé depuis toujours pour lisser les rides
Laurent Turcot / Cogeco Média

L'historien Laurent Turcot raconte l’histoire du botox, un produit utilisé depuis le XVIe siècle dans le but de ressembler à l’idéal esthétique de l’époque.

Écoutez la chronique de Laurent Turcot, samedi, au micro de Denis Lévesque.

