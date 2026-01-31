 Aller au contenu
Victime de harcèlement

«Il ne se passe pas une journée sans que je reçoive un message d'un homme»

par 98.5

Entendu dans

Signé Lévesque

le 31 janvier 2026 10:46

Avec

Ingrid Falaise
Ingrid Falaise
Denis Lévesque
Denis Lévesque
«Il ne se passe pas une journée sans que je reçoive un message d'un homme»
Ingrid Falaise / Cogeco Média

Après les révélations de l’émission J.E. au sujet du harcèlement vécu par plusieurs femmes présentatrices météo dans les médias québécois, beaucoup de questions subsistent.

Dans les dernières années, le développement des médias sociaux a aussi donné plus de moyens aux harceleurs pour rejoindre leurs victimes.

Écoutez la chroniqueuse Ingrid Falaise revenir sur cette affaire, samedi, au micro de Denis Lévesque.

Elle explique qu'elle-même a été et est encore victime de harcèlement qui ne s’arrête pas aux réseaux sociaux.

«J'ai reçu un colis à la maison. J'ouvre le colis, je suis comme: “Voyons, qui c'est qui m'envoie ça ?” C'était une chemise et des bas collants. Il y avait des voitures pour mes enfants. C'était tellement, tellement étrange [...] Et il m'a demandé de porter ces vêtements-là, de lui envoyer des photos. C'est un homme qui m'écrivait sur tous mes réseaux sociaux, j'ai dû le bloquer de partout.»

Ingrid Falaise

