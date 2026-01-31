Après les révélations de l’émission J.E. au sujet du harcèlement vécu par plusieurs femmes présentatrices météo dans les médias québécois, beaucoup de questions subsistent.

Dans les dernières années, le développement des médias sociaux a aussi donné plus de moyens aux harceleurs pour rejoindre leurs victimes.

Écoutez la chroniqueuse Ingrid Falaise revenir sur cette affaire, samedi, au micro de Denis Lévesque.

Elle explique qu'elle-même a été et est encore victime de harcèlement qui ne s’arrête pas aux réseaux sociaux.