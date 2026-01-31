Pour des raisons environnementales

La décision de Polytechnique Montréal de retirer la viande rouge de ses menus offerts aux étudiants relance la controverse liée à l’imposition de repas végétariens.

Si cette pratique est bonne pour l’environnement, plusieurs critiquent le fait que les options végétariennes puissent être imposées dans certains cas.

Écoutez l’animatrice et chroniqueuse Myriam Ségal revenir sur le dossier, samedi, au micro de Denis Lévesque.

Elle s’inquiète que cette tendance puisse prendre de l’ampleur et atteindre aussi les CHSLD, même si ce n’est pas encore le cas.