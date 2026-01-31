 Aller au contenu
Société
Pour des raisons environnementales

Les options végétariennes bientôt obligatoires dans nos institutions?

par 98.5

0:00
6:45

Entendu dans

Signé Lévesque

le 31 janvier 2026 10:21

Avec

Myriam Ségal
Myriam Ségal
Denis Lévesque
Denis Lévesque
Les options végétariennes bientôt obligatoires dans nos institutions?
Myriam Ségal / Cogeco Média

La décision de Polytechnique Montréal de retirer la viande rouge de ses menus offerts aux étudiants relance la controverse liée à l’imposition de repas végétariens.

Si cette pratique est bonne pour l’environnement, plusieurs critiquent le fait que les options végétariennes puissent être imposées dans certains cas.

Écoutez l’animatrice et chroniqueuse Myriam Ségal revenir sur le dossier, samedi, au micro de Denis Lévesque.

Elle s’inquiète que cette tendance puisse prendre de l’ampleur et atteindre aussi les CHSLD, même si ce n’est pas encore le cas.

«Si on fait la même chose, puis qu'on prive les gens de viande, puis dans les CHSLD, je trouve ça encore plus fou parce que ceux qui se retrouvent dans les CHSLD sont des gens âgés pour qui la viande avait une connotation de confort.»

Myriam Ségal

En m'abonnant, j'accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d'autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

