Société
Politique fédérale

Le Parti conservateur réaffirme son soutien envers Pierre Poilievre.

le 31 janvier 2026 07:26

Stéphane Boucher
Denis Lévesque
Stéphane Boucher / Cogeco Média

Les membres du Parti conservateur du Canada ont voté à 87,5% pour maintenir Pierre Poilievre à la tête de la formation politique lors d’un vote de confiance qui s’est tenu vendredi.

Le congrès du parti d’opposition va se poursuivre ce samedi à Calgary.

Écoutez la revue de presse du journaliste Stéphane Boucher, samedi, au micro de Denis Lévesque.

Autres sujets abordés:

  • Les cols bleus de la Ville de Montréal seront en grève à partir du 4 février;
  • Quatre militaires de la région de Québec font face à des accusations liées au terrorisme puisqu’ils s’entraînaient pour une attaque de zombies;
  • Un groupe antifasciste à Minneapolis utilise l'intelligence artificielle pour démasquer des agents de la police de l’immigration (ICE).

