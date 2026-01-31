Politique fédérale

Les membres du Parti conservateur du Canada ont voté à 87,5% pour maintenir Pierre Poilievre à la tête de la formation politique lors d’un vote de confiance qui s’est tenu vendredi.
Le congrès du parti d’opposition va se poursuivre ce samedi à Calgary.
Écoutez la revue de presse du journaliste Stéphane Boucher, samedi, au micro de Denis Lévesque.
Autres sujets abordés:
- Les cols bleus de la Ville de Montréal seront en grève à partir du 4 février;
- Quatre militaires de la région de Québec font face à des accusations liées au terrorisme puisqu’ils s’entraînaient pour une attaque de zombies;
- Un groupe antifasciste à Minneapolis utilise l'intelligence artificielle pour démasquer des agents de la police de l’immigration (ICE).