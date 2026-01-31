Politique fédérale

Les membres du Parti conservateur du Canada ont voté à 87,5% pour maintenir Pierre Poilievre à la tête de la formation politique lors d’un vote de confiance qui s’est tenu vendredi.

Le congrès du parti d’opposition va se poursuivre ce samedi à Calgary.

