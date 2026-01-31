Le service perturbé à plusieurs reprises

Après une semaine difficile pour le REM, marquée par plusieurs pannes à l’heure de pointe du matin, plusieurs critiques au sujet de la conception du réseau de train font surface.
En seulement quelques jours, le service a été perturbé en raison de fissures sur les rails, d’aiguillages gelés, de la panne de plusieurs trains et de perturbations dans le service d’ascenseurs à la station Édouard-Montpetit.
Écoutez Maxime Bergeron, journaliste à La Presse, revenir sur la situation, samedi, au micro de Denis Lévesque.
Il soutient que la plupart des problèmes vécus par le REM sont liés à l’hiver et aux températures froides. Comme d’autres, il se demande si le service a bien été adapté au climat québécois.
«Ce sont des équipes qui ont créé ça, des équipes très spécialisées, des grands professionnels, des experts des réseaux qui font toutes sortes de modélisations. C'est au moment de concevoir les réseaux, c'est comme si l'élément, la composante hivernale, n'avait pas été prise suffisamment en compte dans la conception du REM.»