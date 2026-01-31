Le service perturbé à plusieurs reprises

Après une semaine difficile pour le REM, marquée par plusieurs pannes à l’heure de pointe du matin, plusieurs critiques au sujet de la conception du réseau de train font surface.

En seulement quelques jours, le service a été perturbé en raison de fissures sur les rails, d’aiguillages gelés, de la panne de plusieurs trains et de perturbations dans le service d’ascenseurs à la station Édouard-Montpetit.

Écoutez Maxime Bergeron, journaliste à La Presse, revenir sur la situation, samedi, au micro de Denis Lévesque.

Il soutient que la plupart des problèmes vécus par le REM sont liés à l’hiver et aux températures froides. Comme d’autres, il se demande si le service a bien été adapté au climat québécois.