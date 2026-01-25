 Aller au contenu
Société
Grande vague de froid

Haltes-chaleurs : «Presque tout le monde qui le voulait était capable d'entrer»

le 25 janvier 2026 10:42

Le Québec a été confronté à des températures de froid extrêmes au cours des derniers jours, ce qui a poussé plusieurs personnes sans domicile à se rendre aux haltes-chaleurs à Montréal. Quelle était la réalité sur le terrain?

Écoutez Sam Watts, PDG de Mission Bon Accueil, en discuter, dimanche, au micro de Denis Lévesque. 

«Heureusement, les changements qui ont été apportés par l'administration nous ont donné un peu de souffle avec les espaces supplémentaires. Selon les rapports que j'ai reçus ce matin, on était à presque 95 %, ce qui veut dire que presque tout le monde qui le voulait était capable d'entrer. Maintenant, les haltes chaleur, on sait très bien que ce n'est pas la réponse à l'itinérance.» 

Sam Watts

