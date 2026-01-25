Grande vague de froid

Le Québec a été confronté à des températures de froid extrêmes au cours des derniers jours, ce qui a poussé plusieurs personnes sans domicile à se rendre aux haltes-chaleurs à Montréal. Quelle était la réalité sur le terrain?

Écoutez Sam Watts, PDG de Mission Bon Accueil, en discuter, dimanche, au micro de Denis Lévesque.