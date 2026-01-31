Côte à côte au classement

Les Canadiens de Montréal affronteront les Sabres ce samedi, à Buffalo, après une victoire convaincante cette semaine contre l’Avalanche du Colorado.

La rencontre de samedi a été décrite par le capitaine Nick Suzuki comme étant «la plus importante de l’année», alors que les Sabres sont juste devant le Tricolore au classement général.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-François Baril mettre la table pour le match des Canadiens de Montréal, samedi, au micro de Denis Lévesque.

Malgré les performances convaincantes de Jakub Dobes au cours des derniers matchs, le chroniqueur prédit que Samuel Montembeault sera le gardien partant.