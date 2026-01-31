 Aller au contenu
Côte à côte au classement

Match décisif pour les Canadiens contre les Sabres

Signé Lévesque

le 31 janvier 2026 07:48

Jean-François Baril
Denis Lévesque
Jean-François Baril / Cogeco Média

Les Canadiens de Montréal affronteront les Sabres ce samedi, à Buffalo, après une victoire convaincante cette semaine contre l’Avalanche du Colorado.

La rencontre de samedi a été décrite par le capitaine Nick Suzuki comme étant «la plus importante de l’année», alors que les Sabres sont juste devant le Tricolore au classement général.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-François Baril mettre la table pour le match des Canadiens de Montréal, samedi, au micro de Denis Lévesque.

Malgré les performances convaincantes de Jakub Dobes au cours des derniers matchs, le chroniqueur prédit que Samuel Montembeault sera le gardien partant.

«L'impression que j'ai, c'est que le Canadien va y aller avec Montembeault parce qu'ils ne veulent pas que Montembeault soit trop longtemps sans avoir le filet, primo, pour sa condition physique, secundo, pour sa condition mentale.»

Jean-François Baril

