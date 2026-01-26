Sur place au Minnesota

Les tensions sont vives à Minneapolis depuis le meurtre d’un deuxième citoyen américain, samedi, par la police de l’immigration (ICE).

La victime, Alex Pretti, était un infirmier âgé de 37 ans. Il a été abattu alors qu’il participait à une manifestation.

Selon Washington, il présentait une menace armée, tandis que des images de l’incident semblent montrer qu’il n’avait qu’un téléphone à la main. Le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, dénonce un climat de chaos et exige une enquête locale indépendante, affirmant ne plus avoir confiance à l’État fédéral.

Depuis l’événement, la population du Minnesota brave le froid polaire pour manifester son indignation et demander à la police de l’immigration de quitter la ville.

Écoutez les interventions de la journaliste de Cogeco Nouvelles Dany Guillemette, qui est sur place à Minneapolis.