Politique internationale
Sur place au Minnesota

Minneapolis: «Les gens sont révoltés et n’achètent pas la version officielle»

par 98.5 | Modifié le 26 janvier 2026 à 13:07

Des fleurs ont été déposées en mémoire d'Alex Pretti à l'endroit où il a perdu la vie. / Any Guillemette / Cogeco Nouvelles

Les tensions sont vives à Minneapolis depuis le meurtre d’un deuxième citoyen américain, samedi, par la police de l’immigration (ICE).

La victime, Alex Pretti, était un infirmier âgé de 37 ans. Il a été abattu alors qu’il participait à une manifestation.

Selon Washington, il présentait une menace armée, tandis que des images de l’incident semblent montrer qu’il n’avait qu’un téléphone à la main. Le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, dénonce un climat de chaos et exige une enquête locale indépendante, affirmant ne plus avoir confiance à l’État fédéral.

Depuis l’événement, la population du Minnesota brave le froid polaire pour manifester son indignation et demander à la police de l’immigration de quitter la ville.

Écoutez les interventions de la journaliste de Cogeco Nouvelles Dany Guillemette, qui est sur place à Minneapolis.

À écouter

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Any Guillemette
Any Guillemette
0:00
4:08

À écouter

Bavures à Minneapolis: la Maison-Blanche accusée de falsifier l'histoire

Avec

Any Guillemette
Any Guillemette
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez

et autres

0:00
14:16

