Quatre féminicides depuis le début de l'année

C'est quatre féminicides qui ont eu lieu au Québec depuis le début de l'année 2026, une situation très préoccupante.
Écoutez Indrid Falaise discuter de cette réalité alarmante, samedi, lors de sa chronique au micro de Denis Lévesque.
«Ça nous renvoie comme miroir qu'on n'est pas proche d'être une société égalitaire. Il reste énormément de travail à faire, puis on a besoin de se regarder le nombril deux secondes. Il faut renverser la vapeur, il faut changer les mentalités. Puis le sexisme, qu'on appelle le sexisme ordinaire, on le voit presque plus tellement qu'il est omniprésent.»