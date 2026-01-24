Pour la prochaine rentrée scolaire

Dans une volonté d’offrir un médecin de famille à plus de Québécois, le gouvernement provincial Québec a annoncé jeudi l’ajout de 24 postes de résidence supplémentaires l'automne prochain pour un total de 1008 postes ouverts.

