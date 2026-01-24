Pour la prochaine rentrée scolaire

Dans une volonté d’offrir un médecin de famille à plus de Québécois, le gouvernement provincial Québec a annoncé jeudi l’ajout de 24 postes de résidence supplémentaires l'automne prochain pour un total de 1008 postes ouverts.
Écoutez Gaétan Barrette, ancien ministre de la Santé et des Services sociaux et chroniqueur à LCN pour La Joute et Le Bilan, brosser le portrait du réseau de la santé et des effets potentiels de cette nouvelle mesure, samedi, au micro de Denis Lévesque.
«Ça va être bon, à condition que les médecins, quand ils sont formés, soient présents à temps plein. Mais depuis 2014, le nombre de médecins de famille en pratique a augmenté de 20 %. Le nombre des infirmières praticiennes spécialisées a augmenté de 2000. Ça fait 4000 personnes de plus qui peuvent donner des soins de santé. C'est énorme comme augmentation. C'est 40 %. Pourtant, on a encore de la misère à avoir un officier de santé.»