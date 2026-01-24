Une vague de froid frappe le Québec en fin de semaine

Le Québec fera face à une importante vague de froid au cours de la fin de semaine, alors que certaines régions feront subiront des températures ressenties avoisinant les -33 degrés.
Écoutez le biométéorologue Gilles Brien discuter de ces températures qui battent des records.
«C'est très froid. C'est vraiment l'hiver le plus froid depuis une vingtaine d'années. Et ce matin, on mesure aussi le temps glacial autour de Montréal. C'est de -25 à -30 en Beauce, dans les Laurentides, c'est -32. C'est à Rouen qui fait le plus froid ce matin, avec -38 degrés. À cette température-là, les thermomètres viennent de briser.»