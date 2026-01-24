Le United States Immigration and Customs Enforcement (ICE) soulève énormément de colère aux États-Unis, surtout depuis la mort de Renee Nicole Good lors d’une intervention au Minnesota.

Écoutez la chroniqueuse Marie-Rose Sirois-Bruneau discuter des protestations contre l'ICE qui s'organisent sur les réseaux sociaux, samedi, au micro de Denis Lévesque.