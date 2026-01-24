Le United States Immigration and Customs Enforcement (ICE) soulève énormément de colère aux États-Unis, surtout depuis la mort de Renee Nicole Good lors d’une intervention au Minnesota.
Écoutez la chroniqueuse Marie-Rose Sirois-Bruneau discuter des protestations contre l'ICE qui s'organisent sur les réseaux sociaux, samedi, au micro de Denis Lévesque.
«Quand je vois des contenus comme ça, qui démontrent que les gens se soulèvent et se battre les uns pour les autres, peu importe leur couleur, peu importe leur origine, peu importe ce qu'ils font dans le pays, moi, ça me donne foi en cette humanité-là.»