Trump minimise le rôle des alliés en Afghanistan

Le président américain Donald Trump a récemment minimisé drastiquement le rôle des pays alliés de l'OTAN, notamment les Canadiens, dans la guerre d’Afghanistan.
Écoutez WALI, tireur d’élite qui a combattu en Afghanistan, en discuter, samedi, au micro de Denis Lévesque.
«On n'était pas en périphérie, ça, c'est certain. D'ailleurs, je combattais avec les Américains. Donc, quand j'entends ça, moi, je vois comme quelqu'un qui se ridiculise en faisant une déclaration tellement fausse, à l'évidence, que ça ne touche même plus la personne visée. Après, je parle pour moi et non pour tout le monde. Un chef d'État, je peux comprendre qu'il demande des excuses parce qu'il parle au nom de la nation. Et c'est un profond manque de respect, une forme de trahison morale.»