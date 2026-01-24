Chronique américaine

Le président américain a livré un discours décousu, long et offensant, mercredi, dans le cadre du Forum économique mondial, en Suisse.
Écoutez le spécialiste de la politique américaine Guillaume Lavoie en discuter samedi, lors de sa chronique sur les États-Unis au micro de Denis Lévesque.
«Il a dit, par exemple, que les pays de l'OTAN n'ont jamais aidé les États-Unis dans l'histoire. Mais juste pour le mentionner, le seul pays qui a eu recours à la fameuse clause cinq, ce sont les États-Unis, après le 11 septembre. Puis il a réussi à insulter énormément de gens très rapidement. On sent qu'il a perdu énormément de crédibilité dans l'exercice.»