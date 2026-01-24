Fréchette ou Drainville pour remplacer Legault

Le ministre de l'Environnement, Bernard Drainville, se lancera dans la course pour succéder à François Legault à la tête de la CAQ, samedi, selon le Journal de Montréal et La Presse.

Il fera donc face à Christine Fréchette, ministre de l'Économie, qui devrait annoncer officiellement sa candidature dimanche.

Écoutez Myriam Segal en discuter lors de sa chronique samedi, au micro de Denis Lévesque.