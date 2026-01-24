Fréchette ou Drainville pour remplacer Legault

Le ministre de l'Environnement, Bernard Drainville, se lancera dans la course pour succéder à François Legault à la tête de la CAQ, samedi, selon le Journal de Montréal et La Presse.
Il fera donc face à Christine Fréchette, ministre de l'Économie, qui devrait annoncer officiellement sa candidature dimanche.
«Je pense que c'est madame Fréchette qui va devenir cheffe parce que la CAQ est finie. Quand c'est fini, on prend une femme qui a assez d'abnégation pour y aller, comme ça, on ne gaspille pas d'un chef un chef masculin pour une élection désespérée. On a fait ça avec Dominique Anglade, on a fait ça avec Kim Campbell, et on va faire ça avec madame Fréchette.»