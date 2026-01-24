À la suite des tarifs imposés par le président américain Donald Trump, une entreprise de Magog a été contrainte d'ouvrir une usine en Ohio.
Écoutez Steve Roy, animateur aux 107,7 fm en Estrie, en discuter samedi, lors du Tour du Québec au micro de Denis Lévesque.
«Il disait ne pas vouloir transférer ses activités du côté des États-Unis. Mais un an plus tard, pas le choix d'ouvrir une usine aux États-Unis. Il faisait le calcul et c'est 100 % à cause des tarifs. Ça lui a coûté l'an passé, juste en tarif, 4 millions de dollars. Puis ce n'est pas une multinationale qui peut se permettre des pertes.»