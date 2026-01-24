Discours de Carney à Québec

Le Parti québécois tient son congrès d'orientation en fin de semaine à Saint-Hyacinthe et a présenté le 4e chapitre de son livre bleu vendredi. Le passage de Mark Carney à Québec a toutefois également retenu l'attention des membres de la formation politique.

