Discours de Carney à Québec

Le Parti québécois tient son congrès d'orientation en fin de semaine à Saint-Hyacinthe et a présenté le 4e chapitre de son livre bleu vendredi. Le passage de Mark Carney à Québec a toutefois également retenu l'attention des membres de la formation politique.
Écoutez Philippe Rodrigue Comeau, journaliste à Cogeco nouvelle, en discuter, samedi, au micro de Denis Lévesque.
«Mark Carney est allé dire que la bataille sanglante des plaines d'Abraham, c'est en quelque sorte un moment fondateur de la collaboration des Anglais et des Français au Canada. Ça a beaucoup dérangé Paul St-Pierre Plamondon, qui est sorti sur les réseaux sociaux, et en a rajouté une couche vendredi en qualifiant Mark Carney de colonialiste.»