Intervention militaire exclue au Groenland

Le président américain Donald Trump est revenu en arrière et il a déclaré, mercredi, qu’il ne comptait finalement pas utiliser la force militaire pour annexer le Groenland.

Il a aussi levé ses menaces de tarifs à l’encontre de plusieurs pays européens, puisqu’ils auraient trouvé ensemble «le cadre d’un accord» au sujet de l’exploitation des territoires de l’Arctique.

