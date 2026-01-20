 Aller au contenu
Hockey
Le commentaire de Dany Dubé

Combien de victoires en temps réglementaire pour être un club élite?

par 98.5 Sports

0:00
5:29

Entendu dans

Le hockey des Canadiens

le 20 janvier 2026 20:02

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Dany Dubé
Dany Dubé
Combien de victoires en temps réglementaire pour être un club élite?
Le commentaire de Dany Dubé / Cogeco Média

Combien de victoires en temps réglementaire faut-il pour être un club élite?

Écoutez le commentaire de Dany Dubé au premier entracte du match entre les Canadiens de Montréal et le Wild du Minnesota.

