 Aller au contenu
Hockey
Le hockey des Canadiens

«On va voir jusqu'à quel point l'unité d'une équipe peut faire une différence»

par 98.5

0:00
29:58

Entendu dans

Le hockey des Canadiens

le 6 mars 2026 21:16

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Dany Dubé
Dany Dubé
«On va voir jusqu'à quel point l'unité d'une équipe peut faire une différence»
Le hockey des Canadiens / Cogeco Média

Les Canadiens ne sont pas allés chercher de renfort en vue du dernier droit de la saison et devront lutter pour se tailler une place en séries éliminatoires.

Si certains critiquent l'inaction de Kent Hughes, Dany Dubé y voit une opportunité de renforcer l'unité du noyau de jeunes joueurs.

Écoutez l'analyse d'avant-match de la rencontre Canadiens-Ducks, vendredi, avec Martin McGuire et Dany Dubé.

«C'est sûr que j'aurais aimé voir des additions, comme tout le monde. L'équipe est une bonne équipe, mais on aurait pu être encore meilleur, ça c'est sûr. Mais, ce que j'aime de la situation, c'est qu'on va voir jusqu'à quel point l'unité d'une équipe, ça fait une différence. Il faut vraiment garder les gars qu'on a là puis les faire jouer en série pour les découvrir. C'est là qu'on va les découvrir.»

Dany Dubé

Vous aimerez aussi

Des transactions importantes dans la ligue, aucune pour les Canadiens
Le Québec maintenant
Des transactions importantes dans la ligue, aucune pour les Canadiens
0:00
4:08
Date limite des transactions: les Canadiens en plein sprint final
La commission
Date limite des transactions: les Canadiens en plein sprint final
0:00
7:13

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le hockey des Canadiens

Voir tout
Survol des nouvelles acquisitions chez les rivaux du CH
Rattrapage
Le hockey des Canadiens
Survol des nouvelles acquisitions chez les rivaux du CH
«L'équipe la plus mature n'était pas au rendez-vous» -Dany Dubé
Rattrapage
Revers de 7-5 à San José
«L'équipe la plus mature n'était pas au rendez-vous» -Dany Dubé
L'importance du désavantage numérique
Rattrapage
Le commentaire de Dany Dubé
L'importance du désavantage numérique
Quels pourraient être les meilleurs échanges des Canadiens à la date butoir
Rattrapage
LNH
Quels pourraient être les meilleurs échanges des Canadiens à la date butoir
La confiance du groupe, Dobes et Celebrini
Rattrapage
Le hockey des Canadiens
La confiance du groupe, Dobes et Celebrini
«C'est un match qui correspond plus à nos standards» -Martin St-Louis
Rattrapage
Victoire convaincante de 6 à 2
«C'est un match qui correspond plus à nos standards» -Martin St-Louis
Une victoire convaincante du Tricolore face aux Capitals
Rattrapage
Le hockey des Canadiens
Une victoire convaincante du Tricolore face aux Capitals
«On a démontré une belle maturité en troisième» -Zachary Bolduc
Rattrapage
Victoire de 6 à 2
«On a démontré une belle maturité en troisième» -Zachary Bolduc
Kirby Dach a-t-il sa place sur le premier trio?
Rattrapage
Le commentaire de Dany Dubé
Kirby Dach a-t-il sa place sur le premier trio?
La course aux séries dans l'Est s'annonce plus serrée que jamais
Rattrapage
Le hockey des Canadiens
La course aux séries dans l'Est s'annonce plus serrée que jamais
Les Capitals: la bête noire du CH
Rattrapage
Le hockey des Canadiens
Les Capitals: la bête noire du CH
«Les dix dernières minutes, on les a laissés jouer avec la rondelle» -St-Louis
Rattrapage
Mauvaise gestion de fin de match
«Les dix dernières minutes, on les a laissés jouer avec la rondelle» -St-Louis
«Les Islanders se sont acharnés sur le filet et les défenseurs» -Dany Dubé
Rattrapage
Stratégie payante
«Les Islanders se sont acharnés sur le filet et les défenseurs» -Dany Dubé
À la recherche d'un défenseur droitier... de deuxième paire?
Rattrapage
Le commentaire de Dany
À la recherche d'un défenseur droitier... de deuxième paire?