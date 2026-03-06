Le hockey des Canadiens

Les Canadiens ne sont pas allés chercher de renfort en vue du dernier droit de la saison et devront lutter pour se tailler une place en séries éliminatoires.

Si certains critiquent l'inaction de Kent Hughes, Dany Dubé y voit une opportunité de renforcer l'unité du noyau de jeunes joueurs.

Écoutez l'analyse d'avant-match de la rencontre Canadiens-Ducks, vendredi, avec Martin McGuire et Dany Dubé.