Arts et spectacles

Le réalisateur et scénariste de films d'animation Roger Allers, coréalisateur notamment du Roi Lion, est mort samedi à l'âge de 76 ans.

Écoutez Anaïs Guertin-Lacroix survoler l'éclatante carrière du disparu au micro de Philippe Cantin, à l'émission Le Québec maintenant.

Allers a travaillé sur le film, Le Roi Lion, mais aussi sur Aladdin, La belle et la bête, et La petite sirène, ainsi que sur l’adaptation Broadway du Roi Lion.

