Arts et spectacles

Le coréalisateur du Roi Lion est mort

par 98.5

Le Québec maintenant

le 19 janvier 2026 16:44

Avec

Philippe Cantin
Anaïs Guertin-Lacroix
Anaïs Guertin-Lacroix / Cogeco Média

Le réalisateur et scénariste de films d'animation Roger Allers, coréalisateur notamment du Roi Lion, est mort samedi à l'âge de 76 ans.

Écoutez Anaïs Guertin-Lacroix survoler l'éclatante carrière du disparu au micro de Philippe Cantin, à l'émission Le Québec maintenant.

Allers a travaillé sur le film, Le Roi Lion, mais aussi sur Aladdin, La belle et la bête, et La petite sirène, ainsi que sur l’adaptation Broadway du Roi Lion.

Les autres sujets discutés

  • Green Day va offrir le spectacle d'avant-match du Super Bowl;
  • Édouard Tremblay Grenier sortira son premier mini-disque, François Roberge, le 23 janvier.

