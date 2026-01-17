Le hockey des Canadiens

Le match de samedi soir entre les Canadiens et les Sénateurs s'annonce important, malgré les dix points qui séparent les deux équipes au classement.

Le CH tentera de récolter deux points importants pour conclure son voyage à l'étranger. Le retour au jeu de Jake Evans devrait donner un coup de main à Martin St-Louis, notamment sur l'infériorité numérique.

Patrik Laine et Kirby Dach, eux, devront encore patienter avant de reprendre l'action. Les deux attaquants se sont entrainés avec leurs coéquipiers, vendredi.

Écoutez l'avant-match de la rencontre Canadiens-Sénateurs, samedi, avec Martin McGuire et Dany Dubé.

Pour l'analyste Dany Dubé, l'importance de ces matchs face à des rivaux de division ne doit pas être négligée.