Le hockey des Canadiens

Le match de samedi soir entre les Canadiens et les Sénateurs s'annonce important, malgré les dix points qui séparent les deux équipes au classement.
Le CH tentera de récolter deux points importants pour conclure son voyage à l'étranger. Le retour au jeu de Jake Evans devrait donner un coup de main à Martin St-Louis, notamment sur l'infériorité numérique.
Patrik Laine et Kirby Dach, eux, devront encore patienter avant de reprendre l'action. Les deux attaquants se sont entrainés avec leurs coéquipiers, vendredi.
Écoutez l'avant-match de la rencontre Canadiens-Sénateurs, samedi, avec Martin McGuire et Dany Dubé.
Pour l'analyste Dany Dubé, l'importance de ces matchs face à des rivaux de division ne doit pas être négligée.
«Ce sont des matchs extrêmement importants. Évidemment, il reste encore beaucoup de hockey à jouer. Mais, on regarde le classement et ces matchs inter division sont tellement cruciaux. Les fameux matchs de quatre points, on est dans ça, déjà à ce point-ci de l'année. [...] Celui contre les Sabres, bien évidemment, et ce soir, ce sont matchs qui vont avoir un effet sur le classement, parce que les équipes sont tellement près l'une de l'autre qu'il y a une glissade automatique.»
Autres sujets abordés
- Fowler: aussitôt parti, aussitôt rappelé?;
- Le retour de Linus Ullmark dans l'entourage des Sens;
- Les commentaires de Samuel Montembeault et de l'entraineur des défenseurs Stéphane Robidas.