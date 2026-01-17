 Aller au contenu
Le hockey des Canadiens

Les Sénateurs heureux du retour de Linus Ullmark

par 98.5

Le hockey des Canadiens

le 17 janvier 2026 18:30

Martin McGuire
Martin McGuire
Dany Dubé
Dany Dubé
Les Sénateurs heureux du retour de Linus Ullmark
Martin McGuire / Cogeco Média

Les joueurs des Sénateurs étaient heureux de retrouver leur gardien numéro un, Linus Ullmark, qui était de retour après s'être absenté de l'équipe pour des motifs personnels. 

Ses coéquipiers ont fait preuve d’une grande solidarité, après que des rumeurs infondées visant le Suédois aient circulé au cours des dernières semaines.

Martin McGuire a récolté les commentaires de Thomas Chabot et David Perron dans le vestiaire des Sénateurs.

Les Sénateurs accueillent les Canadiens, samedi dès 19h, pour leur troisième affrontement de la saison.

Écoutez le match entre les Canadiens et les Sénateurs à Ottawa, samedi, avec Martin et Dany sur les plateformes de Cogeco Média.

