Le hockey des Canadiens

Les joueurs des Sénateurs étaient heureux de retrouver leur gardien numéro un, Linus Ullmark, qui était de retour après s'être absenté de l'équipe pour des motifs personnels.

Ses coéquipiers ont fait preuve d’une grande solidarité, après que des rumeurs infondées visant le Suédois aient circulé au cours des dernières semaines.

Martin McGuire a récolté les commentaires de Thomas Chabot et David Perron dans le vestiaire des Sénateurs.

Les Sénateurs accueillent les Canadiens, samedi dès 19h, pour leur troisième affrontement de la saison.

Écoutez le match entre les Canadiens et les Sénateurs à Ottawa, samedi, avec Martin et Dany sur les plateformes de Cogeco Média.