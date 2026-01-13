Les manifestations en Iran continuent de retenir l’attention partout à travers la planète. L’accès à l’internet est toujours bloqué par le gouvernement et les autorités affirment, sans preuve, avoir repris le contrôle total du pays.

Pendant ce temps, des ONG déplorent des centaines de morts et des milliers d’arrestations.

Écoutez Patrick Lagacé et son équipe faire un survol de l’actualité, mardi, à l’émission Lagacé le matin.



«Il y a des témoignages qui ont été récoltés par des employés de la BBC et ça donne froid dans le dos. D’un côté, il y a des manifestants qui ne sont pas armés et de l’autre côté, il y a les sbires du régime qui sont armés et qui n’hésitent pas à tirer dans le tas. Les témoignages sont épouvantables.»