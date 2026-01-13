 Aller au contenu
Société
Des centaines de morts

Témoignages de manifestants en Iran: «Ça donne froid dans le dos»

par 98.5

0:00
23:38

Entendu dans

Lagacé le matin

le 13 janvier 2026 06:30

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Témoignages de manifestants en Iran: «Ça donne froid dans le dos»
Le tour d'horizon de Patrick Lagacé / Cogeco Média

Les manifestations en Iran continuent de retenir l’attention partout à travers la planète. L’accès à l’internet est toujours bloqué par le gouvernement et les autorités affirment, sans preuve, avoir repris le contrôle total du pays. 

Pendant ce temps, des ONG déplorent des centaines de morts et des milliers d’arrestations. 

Écoutez Patrick Lagacé et son équipe faire un survol de l’actualité, mardi, à l’émission Lagacé le matin. 


«Il y a des témoignages qui ont été récoltés par des employés de la BBC et ça donne froid dans le dos. D’un côté, il y a des manifestants qui ne sont pas armés et de l’autre côté, il y a les sbires du régime qui sont armés et qui n’hésitent pas à tirer dans le tas. Les témoignages sont épouvantables.»

«Il y a des témoignages qui ont été récoltés par des employés de la BBC et ça donne froid dans le dos. D’un côté, il y a des manifestants qui ne sont pas armés et de l’autre côté, il y a les sbires du régime qui sont armés et qui n’hésitent pas à tirer dans le tas. Les témoignages sont épouvantables.»

Patrick Lagacé

Quelques autres sujets abordés

  • Attaque massive russe en Ukraine, la plus importante depuis le début de l’année;
  • Le budget de la Ville de Montréal;
  • Denis Coderre est près de la faillite;
  • Charles Milliard se dirige vers un couronnement à la tête du PLQ;
  • Mario Pelchat débouté devant le tribunal administratif du Québec;
  • Manifestation de taxis à l’aéroport de Montréal;
  • Québec coupe dans les sorties scolaires.

Vous aimerez aussi

Un Nouvel An à L'Isle-aux-Coudres qui «ressuscite la culture québécoise»
Le Québec maintenant
Un Nouvel An à L'Isle-aux-Coudres qui «ressuscite la culture québécoise»
0:00
4:58
Nids de poule à Montréal: «Chaque année, on a l'impression que c'est pire»
Le Québec maintenant
Nids de poule à Montréal: «Chaque année, on a l'impression que c'est pire»
0:00
5:58

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
McDonald’s gèle les prix de certains produits pendants un an
Rattrapage
Trios à 5$ et café à 1$
McDonald’s gèle les prix de certains produits pendants un an
Le PLQ se rallie: Charles Milliard récolte des appuis majeurs
Rattrapage
La scène politique québécoise en ce début 2026
Le PLQ se rallie: Charles Milliard récolte des appuis majeurs
Est-ce que le «Lug nut challenge» fait rage au Québec?
Rattrapage
Tendance TikTok
Est-ce que le «Lug nut challenge» fait rage au Québec?
Spécial «à toute vitesse» | L'énigme du mardi 13 janvier
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «à toute vitesse» | L'énigme du mardi 13 janvier
Saveurs précieuses: «Ça démocratise le caviar!»
Rattrapage
Série documentaire diffusée sur TV5
Saveurs précieuses: «Ça démocratise le caviar!»
Courtière immobilière agressée: «Le sentiment de sécurité, je ne l’ai plus»
Rattrapage
Son agresseur risque 7 ans de prison
Courtière immobilière agressée: «Le sentiment de sécurité, je ne l’ai plus»
«Deux choses ont fait la différence: les défenseurs et le 2e trio»
Rattrapage
Victoire de 6-3 face aux Canucks
«Deux choses ont fait la différence: les défenseurs et le 2e trio»
«Les Canadiens en arrachent avec des équipes qui ont du poids»
Rattrapage
Trop petits, les joueurs du CH?
«Les Canadiens en arrachent avec des équipes qui ont du poids»
Cité du Havre: 2500 logements dans un désert de services
Rattrapage
Développement urbain
Cité du Havre: 2500 logements dans un désert de services
Pourquoi la résistance à Donald Trump semble-t-elle frapper un mur?
Rattrapage
Drame de Minneapolis
Pourquoi la résistance à Donald Trump semble-t-elle frapper un mur?
CF Montréal: un camp d'entraînement sous le signe du scepticisme
Rattrapage
Soccer, NFL et tennis
CF Montréal: un camp d'entraînement sous le signe du scepticisme
Nouvelle loi en Australie: un vœu pieux difficile à appliquer?
Rattrapage
Réseaux sociaux interdits aux moins de 16 ans
Nouvelle loi en Australie: un vœu pieux difficile à appliquer?
Big Brother Célébrités: un retour payant pour des vedettes établies
Rattrapage
Début de la 6e saison
Big Brother Célébrités: un retour payant pour des vedettes établies
Iran: «Les forces de l'ordre visent la tête, les yeux, le cou systématiquement»
Rattrapage
Répression sanglante et à huis clos
Iran: «Les forces de l'ordre visent la tête, les yeux, le cou systématiquement»