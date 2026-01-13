Les manifestations en Iran continuent de retenir l’attention partout à travers la planète. L’accès à l’internet est toujours bloqué par le gouvernement et les autorités affirment, sans preuve, avoir repris le contrôle total du pays.
Pendant ce temps, des ONG déplorent des centaines de morts et des milliers d’arrestations.
Écoutez Patrick Lagacé et son équipe faire un survol de l’actualité, mardi, à l’émission Lagacé le matin.
«Il y a des témoignages qui ont été récoltés par des employés de la BBC et ça donne froid dans le dos. D’un côté, il y a des manifestants qui ne sont pas armés et de l’autre côté, il y a les sbires du régime qui sont armés et qui n’hésitent pas à tirer dans le tas. Les témoignages sont épouvantables.»
«Il y a des témoignages qui ont été récoltés par des employés de la BBC et ça donne froid dans le dos. D’un côté, il y a des manifestants qui ne sont pas armés et de l’autre côté, il y a les sbires du régime qui sont armés et qui n’hésitent pas à tirer dans le tas. Les témoignages sont épouvantables.»
Quelques autres sujets abordés
- Attaque massive russe en Ukraine, la plus importante depuis le début de l’année;
- Le budget de la Ville de Montréal;
- Denis Coderre est près de la faillite;
- Charles Milliard se dirige vers un couronnement à la tête du PLQ;
- Mario Pelchat débouté devant le tribunal administratif du Québec;
- Manifestation de taxis à l’aéroport de Montréal;
- Québec coupe dans les sorties scolaires.