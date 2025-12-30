Jusqu'à -20 la nuit

Après l'épisode de verglas important qui a bousculé le Québec lundi, c'est le froid qui retiendra notre attention au cours des prochains jours.

Jusqu'à jeudi, les températures ne grimperont pas au-dessus de -10 degrés, alors que l'on pourrait descendre jusqu'à -20 au courant de la nuit.

Écoutez le météorologue Patrick De Bellefeuille, spécialisé dans les changements climatiques, faire le point sur les prévisions des prochains jours, mardi, au micro de Louis Lacroix.