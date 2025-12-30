Jusqu'à -20 la nuit

Après l'épisode de verglas important qui a bousculé le Québec lundi, c'est le froid qui retiendra notre attention au cours des prochains jours.
Jusqu'à jeudi, les températures ne grimperont pas au-dessus de -10 degrés, alors que l'on pourrait descendre jusqu'à -20 au courant de la nuit.
Écoutez le météorologue Patrick De Bellefeuille, spécialisé dans les changements climatiques, faire le point sur les prévisions des prochains jours, mardi, au micro de Louis Lacroix.
«On parle de températures qui ne vont pas dépasser les -10 au moins jusqu'au début de l'année civile, l'année prochaine, et des températures de -20 la nuit. On a une situation de blocage qui est en train de s'installer, un creux dans le courant qui va faire que l'air frais va s'ancrer sur le Québec. Il va rester là, pendant plusieurs jours.»