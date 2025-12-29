Après la défaite de 5-4 des Canadiens de Montréal face au Lightning de Tampa Bay, Martin McGuire estime que «le contexte est bon» pour placer Samuel Montembeault devant le filet mardi soir, face aux Panthers de la Floride, chose que Martin St-Louis a confirmé.

Il estime que nous avons parfois la mémoire courte, rappelant que c'est Montembeault qui a envoyé les Canadiens en séries éliminatoires lors de la dernière saison.

Martin McGuire pense que jouer à nouveau pour son «ancienne» équipe le motivera après son passage au Rocket de Laval, d'autant plus qu'il est le gardien le plus expérimenté des Canadiens dans la LNH en nombre de matchs effectués.