Sports
Face aux Panthers

Montembeault devant le filet mardi soir: «Je pense que le contexte est bon»

par 98.5

0:00
19:40

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 29 décembre 2025 19:09

Avec

Louis-Philippe Guy
Louis-Philippe Guy
Martin McGuire
Martin McGuire
Montembeault devant le filet mardi soir: «Je pense que le contexte est bon»
Le gardien Samuel Montembeault retrouvera son filet contre les Panthers de la Floride, mardi soir / La Presse Canadienne / Christopher Katsarov

Après la défaite de 5-4 des Canadiens de Montréal face au Lightning de Tampa Bay, Martin McGuire estime que «le contexte est bon» pour placer Samuel Montembeault devant le filet mardi soir, face aux Panthers de la Floride, chose que Martin St-Louis a confirmé.

Il estime que nous avons parfois la mémoire courte, rappelant que c'est Montembeault qui a envoyé les Canadiens en séries éliminatoires lors de la dernière saison.

Écoutez le descripteur des matchs des Canadiens, Martin McGuire, analyser la défaite en prolongation de l'équipe montréalaise face au Lightning de Tampa Bay dans Les amateurs de sport.

Martin McGuire pense que jouer à nouveau pour son «ancienne» équipe le motivera après son passage au Rocket de Laval, d'autant plus qu'il est le gardien le plus expérimenté des Canadiens dans la LNH en nombre de matchs effectués.

