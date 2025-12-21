Le moment J'en reviens pas! de Fabien Cloutier

Chaque semaine, l'animateur Denis Lévesque tend le micro à une personnalité publique lors du segment J'en reviens pas, pour la laisser s'exprimer sur un sujet qui la choque.

Cette semaine, c'est Fabien Cloutier, qui est l'invité de l'émission Signé Lévesque.

Écoutez l'animateur, comédien, metteur en scène, scénariste et auteur, souligner son désarroi concernant les nouveaux règlements concernant les buttes de neiges à l'école, dimanche, au micro de Denis Lévesque.