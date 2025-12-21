 Aller au contenu
Le moment J'en reviens pas! de Fabien Cloutier

Règlements sur les buttes de neige : «Il y a eu de la réunionite aigüe»

Signé Lévesque

le 21 décembre 2025 10:52

Avec

Denis Lévesque
Règlements sur les buttes de neige : «Il y a eu de la réunionite aigüe»
Fabien Cloutier souligne son désarroi concernant les nouveaux règlements concernant les buttes de neiges à l'école, dimanche, au micro de Denis Lévesque. / Yanlev / Adobe Stock

Chaque semaine, l'animateur Denis Lévesque tend le micro à une personnalité publique lors du segment J'en reviens pas, pour la laisser s'exprimer sur un sujet qui la choque.

Cette semaine, c'est Fabien Cloutier, qui est l'invité de l'émission Signé Lévesque.

Écoutez l'animateur, comédien, metteur en scène, scénariste et auteur, souligner son désarroi concernant les nouveaux règlements concernant les buttes de neiges à l'école, dimanche, au micro de Denis Lévesque.

«Je ne peux pas passer à côté du sujet de la semaine : les fameuses réglementations sur les buttes de neige. Je trouve ça incroyable. On les empêche de s'amuser. Ça fera. Je crois qu'il y a eu de la réunionite aigüe, on en souffre au Québec et c'est ça qui mène à ce genre d'affaires».

Fabien Cloutier

