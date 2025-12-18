Insuccès des Canadiens à domicile

Les Canadiens de Montréal ont une fiche de 8-9-1 au Centre Bell.
Écoutez Martin St-Louis, Nick Suzuki et Lane Hutson tenter de cibler les raisons pour lesquelles les Canadiens ont des ennuis à domicile.
Les Canadiens de Montréal ont une fiche de 8-9-1 au Centre Bell.
Écoutez Martin St-Louis, Nick Suzuki et Lane Hutson tenter de cibler les raisons pour lesquelles les Canadiens ont des ennuis à domicile.
Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.