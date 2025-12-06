18e édition du Grand sapin de Sainte-Justine

Le Grand sapin de Sainte-Justine, qui sera illuminé le 11 décembre prochain grâce aux dons reçus, fait son retour pour sa 18e édition.
Écoutez Guy A. Lepage, ambassadeur de la Fondation CHU Sainte-Justine et animateur de TLMEP, dont le fils a été sauvé à deux reprises grâce à cet hôpital, en discuter samedi, au micro de Denis Lévesque.
«Sainte-Justine est un des meilleurs hôpitaux pédiatriques au monde et c'est le meilleur au Québec. Puis, tout ça est payé évidemment par notre carte Soleil. Mais ce qu'on ne paye pas, c'est la recherche. C'est à ça que ça sert la fondation. C'est toujours important qu'il y ait de l'argent investi dans la recherche. Alors, c'est pour ça que je m'implique dans cet hôpital.»