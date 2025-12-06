18e édition du Grand sapin de Sainte-Justine

Le Grand sapin de Sainte-Justine, qui sera illuminé le 11 décembre prochain grâce aux dons reçus, fait son retour pour sa 18e édition.



Écoutez Guy A. Lepage, ambassadeur de la Fondation CHU Sainte-Justine et animateur de TLMEP, dont le fils a été sauvé à deux reprises grâce à cet hôpital, en discuter samedi, au micro de Denis Lévesque.