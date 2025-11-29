 Aller au contenu
Hockey
Le hockey des Canadiens

À Denver: Canadiens-Nordiques, le duel historique revit 30 ans plus tard

par 98.5

0:00
49:38

Entendu dans

Le hockey des Canadiens

le 29 novembre 2025 15:19

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Dany Dubé
Dany Dubé
À Denver: Canadiens-Nordiques, le duel historique revit 30 ans plus tard
Le hockey des Canadiens / Cogeco Média

Les Canadiens de Montréal affronteront les «Nordiques» du Colorado, samedi après-midi à Denver. 

Pour l'occasion, l'Avalanche porte le chandail des Nordiques.

Les Canadiens, cherchant une quatrième victoire, aligne Jakub Dobes au filet.

L'équipe a été galvanisée par la performance du gardien Samuel Montembeault vendredi après-midi et par la prolongation de contrat de Mike Matheson.

Le défi est immense face à l'Avalanche (les Nordiques), la meilleure équipe de la ligue, menée par Nathan MacKinnon et Cale Makar.

Écoutez l'avant-match entre les Canadiens et les Nordiques, samedi, avec Martin McGuire et Dany Dubé. 

